Taarabt faz mais exames por Marrocos

A continuidade de Adel Taarabt nos trabalhos da seleção de Marrocos depende do resultado dos exames realizados pela federação daquele país, cujo departamento clínico é encabeçado por Abderrazak Hifti. A decisão de poder vir a ser opção frente à Líbia (sexta-feira) e ao Gabão (terça-feira) dependerá da análise do referido médico. O Benfica solicitou que o médio, que se queixa de uma inflamação miotendinosa, não viajasse mas a federação marroquina não acedeu, fazendo questão de observar o jogador. Também Hakim Ziyech, do Ajax, está em dúvida para o duplo compromisso e o selecionador de Marrocos, Vahid Hallilhodzic, foi obrigado a chamar mais quatro nomes - El Karti, Abdelkrim, Aguered e El Kadouri – para fazer face às lesões.