Taarabt: «Jesus sabe tudo sobre os jogadores árabes»

Em entrevista ao portal Goal.com, Adel Taarabt assumiu-se bastante feliz no Benfica e deixou elogios a Jorge Jesus, um técnico que diz saber tudo sobre os jogadores árabes. Algo que 'aprendeu' na sua passagem pela Arábia Saudita, onde comandou o Al Hilal.





"Creio que aprendi com os meus erros e comecei a fazer as coisas bem feitas. O clube ajudou-me imenso e lá senti a pressão de jogar e começar a focar-me no futebol. Desfruto muito a jogar pelo clube", assumiu o marroquino, que diz dar-se bastante bem com Jorge Jesus: "Ele tem a experiência no Al Hilal e sabe tudo sobre os jogadores árabes. Quando chegou disse-me que tinha treinado lá e que se tinha adaptado à sua mentalidade. Agora eu estou em Portugal e sou eu quem se tem de adaptar. É um treinador muito bom, foi natural".Taarabt aproveitou ainda para recordar a transferência falhada em 2011 para o Paris SG, quando na altura atuava no QPR. "Estava tudo fechado. Falei com o Nasser [Al-Khelaifi], estivemos juntos, mas ele disse-me que tínhamos de esperar, porque o Leonardo ia chegar vindo do Inter, mas acabou por não acontecer por causa de umas verbas. Eu já estava em Paris à espera", assumiu.