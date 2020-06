Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Taarabt lesionado e Samaris na calha para fazer dupla com Weigl no meio-campo Entorse no tornozelo afasta o ‘49’ do Benfica do encontro diante do Marítimo





• Foto: Pedro Simões