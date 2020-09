Taarabt lesionado falha jogo de hoje do Benfica

Adel Taarabt está fora do encontro deste sábado à noite (19h00) do Benfica diante do Rennes, de preparação para a nova época. Segundo o boletim clínico divulgado pelas águias, o internacional marroquino está a contas com uma entorse no tornozelo direito e, por isso, não será opção para Jorge Jesus.





De fora continuam Helton (traumatismo no ombro esquerdo) e Jardel (entorse no joelho esquerdo), também ausências garantidas esta tarde/noite no Estádio da Luz.