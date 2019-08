Taarabt na lista final de convocados de Marrocos

Adel Taarabt, médio do Benfica, integra a convocatória final de Vahid Halilhozic para os dois particulares que a seleção de Marrocos vai disputar frente à congénere do Burkina Faso, a 6 de setembro, e a Níger, no dia 10 do mesmo mês.Com esta chamada aos 'Leões do Atlas', o jogador dos encarnados, de 30 anos, poderá voltar a vestir a camisola de Marrocos depois de ter jogado pela última vez ao serviço do seu país a 5 de março de 2014, quando a seleção defrontou o Gabão.: Mounir El Kajoui (Málaga, Espanha), Yassine Bounou (Girona, Espanha), Ahmed Reda Tagnaouti (Wydad Casablanca, Marrocos), Anas Zniti (Raja Casablanca, Marrocos): Omar Boutaib (Raja Casablanca, Marrocos), Fouad Chafik (Dijon, França), Issam Chebake (Yeni Malatyaspor, Turquia), Badr Banoun (Raja Casablanca, Marrocos), Jawad Yamiq (Génova, Itália), Romain Saiss (Wolverhampton, Inglaterra), Abdelhamid Yunis (Reims, França), Abdelkarim Baadi (Hassania Agadir, Marrocos), Nabil Dirar (Fenerbahçe, Turquia): Youssef Ait Bennasser (Saint-Étienne, França), Soufian Amrabat (Hellas Verona, Itália), Mehdi Bourabia (Sassuolo, Itália), Younes Belhanda (Galatasaray, Turquia), Walid El Karti (Wydad Casablanca, Marrocos), Mehdi Oubila (HUSA, Marrocos): Hakim Ziyech (Ajax, Holanda), Nordin Amrabat (Al Nasr, Arábia Saudita),(Benfica, Portugal), Walid Azaro (Al Ahly, Egipto), Rachid Alioui (Angers, França), Mehdi Carcela (Standard Liége, Bélgica), Amine Harit (Schalke 04, Alemanha), Soufiane Boufal (Southampton, Inglaterra)