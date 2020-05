Taarabt não esconde ambição: «Esperemos que a época recomece e que ganhemos»

O Benfica regressou esta semana aos treinos para começar a preparar o regresso à competição, interrompida em março devido à pandemia de Covid-19. Esta quinta-feira, Taarabt não esconde a ambição nesta reta final do campeonato.





"Estamos a lutar para ser campeões, estamos atrás dos nosso rivais e esperemos que a época recomece e que ganhemos", afirmou o médio marroquino no Instagram do Queens Park Rangers, sublinhando que "as coisas estão a correr muito bem no Benfica".A temporada 2019/20 é já das melhores na carreira de Taarabt, em termos de jogos realizados. O médio soma 33 presenças, tantas quanto as conseguidas em 2012/13, ao serviço do QPR. Melhor só mesmo em 2009/10 e 2010/11, nas quais fez 44 jogos. Na segunda apontou 19 golos, tendo sido decisivo para a subida à Premier League.Com 26 jogos a titular, Taarabt ainda pode igualar as melhores temporadas ao nível de desafios realizados. Basta que alinhe nas últimas dez partidas do campeonato e na final da Taça de Portugal, uma das duas provas nacionais que ainda não conquistou.Lançado por Lage na equipa principal dos encarnados a 30 de março do ano passado, diante do Tondela, o marroquino é o sexto jogador do Benfica com mais minutos (2.385) em campo, numa lista liderada por Rúben Dias (3.510). A polivalência é um trunfo: nesta época, já foi ‘8’, ‘6’ e ‘10’. A cereja no topo do bolo foi o primeiro golo de águia ao peito, diante do Belenenses SAD, a 31 de janeiro passado.