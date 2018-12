Taarabt: «Neste momento não posso falar, vou manter o trabalho árduo»

Adel Taarabt é um dos jogadores que a SAD benfiquista há muito deseja colocar– no último verão, finda a cedência aos italianos do Génova, o internacional marroquino não encontrou outra saída e acabou por ser integrado na equipa B das águias. Sem margem na Luz, o marroquino deixou esta sexta-feira uma mensagem nas redes sociais."Nos últimos dias recebi muitas mensagens. Não consigo responder a todas, mas a maioria delas tocaram-me. Neste momento, não posso falar muito sobre isso, mas vou manter o trabalho árduo e o foco e logo se verá o que acontece. Obrigado a todos."Apesar de até agora não ter cumprido um único minuto oficial pelo clube da Luz e de, esta época, também ainda não ter alinhado pela formação secundária, Taarabt tem mercado no Championship, competição que, de resto, já disputou ao serviço do Queens Park Rangers.Inglaterra é um país bem conhecido para o canhoto de 29 anos, que ali jogou em oito temporadas por três clubes diferentes (QPR, Fulham e Tottenham). Com contrato até 2020, tem via aberta para ser cedido até final da época ou, preferencialmente, vendido.