Taarabt: «O mérito é do treinador, que puxa por mim aos limites»

Adel Taarabt mostrou-se satisfeito pela goleada que o Benfica alcançou em casa do Sp. Braga (), sobretudo depois da derrota caseira frente ao FC Porto. O médio falou ainda dos "tempos difíceis" por que passou, agradecendo a Bruno Lage e aos seus colegas de equipa."Depois de termos perdido o clássico em casa, precisávamos de reagir e penso que hoje mostrámos qualidade e tivemos a melhor reação possível contra uma boa equipa. Estamos felizes.Estou feliz, foi a primeira titularidade da época para mim. Tentei o meu melhor mas o mais importante foi mesmo o resultado.O mérito é do treinador, que puxa por mim aos limites. A confiança é importante mas sempre acreditei em mim. Esperei pela oportunidade e dei o meu melhor quando ela chegou.Quero agradecer aos meus companheiros de equipa, que me apoiaram durante tempos difíceis por que passei. Estou feliz por todos nós e quero agradecer aos adeptos terem vindo apoiar-nos.Agora jogo a 8, antes era mais número 10. O treinador vê-me nesta posição e dou o meu melhor", disse à Sport TV depois do jogo.