Taarabt: «O Modric disse-me que um dia iria jogar no Barcelona ou no Real Madrid»

Adel Taarabt brilhou no futebol inglês a partir de 2006, altura em que o Tottenham o contratou ao Lens. Em especial no Queens Park Rangers, o médio marroquino mostrou qualidades que o poderiam transportar para outro nível, como o próprio agora garantiu.





"Não gosto de dizer isto sobre mim, mas penso que se falassem com toda a gente que me viu jogar quando era um jovem talento, muitos diriam que eu jogaria no Real Madrid ou no Barcelona um dia. Até o Luka Modric me disse isso uma vez", vincou o jogador do Benfica em entrevista à revista 'FourFourTwo'. "Mas essa situação não aconteceu. Não apenas por causa de outros mas por minha culpa", acrescentou o agora experiente médio dos encarnados, titular nos últimos encontros sob a orientação de Bruno Lage.No QPR, Taarabt cumpriu mais de 150 jogos e deu nas vistas. O suficiente para ter um dos melhores jogadores da Premier League neste momento a considerá-lo como "ídolo". "O Raheem Sterling enviou-me uma mensagem há uns meses. Estava a ouvir uma entrevista dele onde dizia que eu era o ídolo dele quando eu estava no Queens Park Rangers. Hoje em dia seria o Cristiano Ronaldo ou o Messi, mas quando era miúdo era eu quem ele via!", exclamou o internacional marroquino que também já passou por AC Milan, Génova e Fulham.