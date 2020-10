Taarabt otimista: «Voltarei mais forte»

Com apenas dois jogos oficiais disputados esta temporada, e sem atuar desde o duelo de abertura da Liga NOS - a 18 de setembro -, Adel Taarabt recorreu à sua página na rede social Instagram para partilhar o seu estado de espírito atual em face do problema físico que enfrenta.





View this post on Instagram After this injury I will be back more strong inshallah A post shared by Adeltaarabt11official (@adeltaarabt11officiel) on Oct 2, 2020 at 3:31am PDT

"Voltarei mais forte depois desta lesão", escreveu o marroquino, a contas com uma lesão muscular na zona da virilha que o deixa desde já fora da lista para defrontar o Farense este domingo. Na mira do médio estará a partida com o Rio Ave, uma deslocação a Vila do Conde, relativa à 4ª jornada da Liga NOS, a disputar no fim de semana de 18 de outubro.