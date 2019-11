Taarabt ouve raspanete na seleção

O benfiquista Adel Taarabt e os seus companheiros da seleção de Marrocos ouviram um raspanete do presidente da federação daquele país, Fouzi Lekjaa.

Agastado com o empate (0-0) diante da Mauritânia, anteontem, no arranque do apuramento para a fase de apuramento da CAN’2021, o dirigente reuniu-se de emergência com jogadores e equipa técnica logo após o jogo, mostrando o seu desagrado pelo resultado.

Num tom duro e levantando a voz, Lekjaa ameaçou até fazer alterações na estrutura técnica, liderada por Vahid Halilhodzic, segundo a imprensa local. Por fim, exigiu a vitória frente ao Burundi, na terça-feira.

Taarabt foi titular no encontro de anteontem. O médio das águias foi o primeiro jogador dos Leões do Atlas a ser substituído: aos 63 minutos, deu o lugar a Rachid Aliuoi, depois de uma exibição considerada discreta.