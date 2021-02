Taarabt: «Parece que tudo foi contra nós. O futebol consegue ser cruel»

Taarabt não escondeu a desilusão após a derrota frente ao Arsenal e a consequente eliminação da Liga Europa.





"É futebol. É cruel. Nós sabemos. Sentimo-nos frustrados. Parece que tudo foi contra nós. Não é fácil. Vamos pensar no próximo jogo, estamos focados na Liga. Temos de voltar a vencer. Temos a segunda mão das meias-finais da Taça também", afirmou o marroquino à SIC no final do encontro da 2.ª mão dos 16 avos da final.E prosseguiu: "Falta dos adeptos? Penso que sim. Penso que todos os clubes sentem. Não estamos habituados a jogar sem adeptos. Sentimos a falta dele. Não queremos arranjar desculpas, mas sentimos isso"."Estamos frustrados. Penso que tivemos bons momentos no jogo, marcámos dois golos. Sabíamos que tínhamos de marcar. É muito frustrante sofrer nos últimos cinco minutos", disse entretanto à Sport TV."Eles estão certos. Não estamos a ganhar jogos. O Benfica é um clube habituado a ganhar e os adeptos também. Eles não estão contentes e nós também não. Temos a responsabilidade de representar um clube como o Benfica. O futebol consegue ser cruel".