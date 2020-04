Taarabt quer impor-se com dobradinha

Adel Taarabt confirmou ontem a ideia expressa na última edição de Record: nem pensa deixar a Luz. "Quero ficar aqui e impor-me. A organização, tudo no Benfica é mesmo de topo", atirou o marroquino, numa conversa em direto no Instagram.

As conquistas da Liga e Taça de Portugal são, como já havia disparado recentemente, o grande objetivo da época. "Estamos a lutar com o FC Porto pelo campeonato e vamos tentar a dobradinha, sendo que a Taça será contra eles também."

Elogiando o facto de no Benfica existirem "miúdos incríveis com 17/18 anos", o ‘49’ sublinha que nada é obra do acaso: "Bernardo Silva, Cancelo, Ederson... São muitos! [...] Para além disso, em Portugal jogamos em casa em qualquer estádio, tirando nos do FC Porto e Sporting". Falando da referência Zidane, deixou ainda elogios à "grande classe" de Rui Costa, que "fala muito com todos, sejam do plantel principal ou miúdos da formação".