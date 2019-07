Taarabt quer retribuir aposta

O jogo com o AC Milan está revestido de caráter especial para Taarabt, dado que o médio vestiu a camisola dos rossoneri em 2013/14, e será também esta mais uma chance para o marroquino se mostrar a Bruno Lage. Aliás, o próprio reconhece que tem muito a agradecer ao técnico, que lhe concedeu a estreia com a camisola das águias. "Talvez tenha sido uma surpresa para algumas pessoas, mas eu estive com o míster seis meses e ele decidiu dar-me a oportunidade. Fiquei muito feliz", vincou, convicto em retribuir a aposta de Lage: "Não sei se terei mais chances esta época. Só quero trabalhar duro e dar o meu melhor ao Benfica. Quero treinar com um sorriso no rosto e fazer uma boa época. Depois, o treinador é que decide."





O foco de Taarabt, de 30 anos, está somente colocado no horizonte, tanto que não quer "pensar no passado". Ainda assim, instado a comentar a hipótese de renovar contrato com o Benfica (o atual termina em 2020), o camisola 49 prefere dar... um passo de cada vez. "Não penso no contrato. Só penso no dia a dia", atirou.