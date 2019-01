Adel Taarabt tinha em cima da mesa, tal comoadiantou na última edição, a possibilidade de rumar ao Reading, do segundo escalão inglês, mas fez saber que não era essa a sua vontade. De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, o técnico do emblema do Championship, José Gomes, também considerava interessante a incorporação do internacional marroquino, de 29 anos, mas este declinou a mudança.