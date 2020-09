Taarabt saiu lesionado

Adel Taarabt acabou o jogo em evidentes dificuldades físicas, chegando-se a queixar em direção ao banco do Benfica, mas numa fase do jogo em que Jorge Jesus já tinha operado as cinco substituições que são agora permitidas.





O médio marroquino não teve outro remédio senão aguentar em campo, mas a verdade é que no minuto imediato o árbitro Luís Godinho deu por concluída a partida e Taarabt foi de pronto assistido, para se perceber a razão das suas queixas.

Refira-se que Grimaldo quebrou fisicamente e Jorge Jesus, percebendo isso, ordenou de pronto a sua substituição por Nuno Tavares.