Taarabt: «Sentimos falta dos adeptos, mas isso não é desculpa»

Taarabt lamentou as inúmeras oportunidades desperdiçadas pelo Benfica no empate (0-0) frente ao Tondela. O marroquino diz ainda que o estádio vazio de adeptos não é desculpa.





"Penso que entrámos bem no jogo, mas se não marcarmos logo nos primeiro 20/30 minutos o jogo muda logo. Pressionámos muito mas a bola não quis entrar. Se marcássemos nos primeiros minutos teria sido diferente. Eles acreditaram, defenderem bem. Estamos desapontados, mas temos de continuar em frente", disse o médio à BTV, ele que foi considerado o homem do jogo pelo canal do clube."Sentimos falta dos adeptos, mas isso não é desculpa. Faltam nove jogos e vamos dar tudo para ser campeões", atirou.