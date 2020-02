Taarabt: «Sp. Braga marcou antes do intervalo. Isso matou-nos mentalmente»

O médio marroquino Taarabt comentou a derrota do Benfica diante do Sp. Braga,m este sábado, considerando que o golo da formação minhota em cima do intervalo deitou os encarnados abaixo.





"Acho que fizemos uma das melhores primeiras partes do campeonato, nos primeiros 45 minutos. Não marcámos as hipóteses que tivemos e eles marcaram antes do intervalo. Isso matou-nos mentalmente. Persistimos na segunda parte, mas isto é futebol e temos de aceitar. Temos de pensar no próximo jogo", afirmou no final do jogo da 21.ª jornada da Liga NOS.