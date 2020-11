Taarabt testa positivo à Covid-19

Taarabt está infetado com Covid-19, apurou Record. É o terceiro caso em poucos dias no plantel do Benfica, depois de Darwin e Weigl.











É mais uma baixa para o jogo de quinta-feira com o Rangers para a Liga Europa. Para essa partida, além de Darwin e Weigl, Jorge Jesus também já não podia contar com os lesionados André Almeida, Nuno Tavares, Todibo, e Pedrinho, o castigado Otamendi e Samaris, que não se encontra inscrito na prova europeia.