Taarabt titular na vitória de Marrocos frente à República Centro-Africana

Adel Taarabt alinhou, esta terça-feira, de início na vitória (2-0) de Marrocos frente à República Centro-Africana, em jogo da 4.ª jornada do grupo E da fase de qualificação para a CAN2021.





O médio do Benfica esteve em campo até ao minuto 78, altura em que a seleção marroquina já vencia por 1-0 graças ao golo de Ziyech (39'), tendo visto, já a partir do banco de suplentes, Youssef En Nesyri selar (90+1') o triunfo marroquino.Com este triunfo, Marrocos consolidou a primeira posição do grupo, com 10 pontos, enquanto que a República Centro-Africana manteve a última posição, com apenas 3 pontos conquistados até ao momento.