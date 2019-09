Taarabt titular por Marrocos

Taarabt foi titular frente ao Níger, em mais um jogo particular de Marrocos. O criativo das águias jogou 76 minutos e saiu para dar lugar a Tuhami, já com o resultado de 1-0 que se viria a verificar. O jogador, de 30 anos, regressou à seleção mais de cinco anos depois e já tinha sido opção diante do Burkina Faso, mas jogou somente 28 minutos.





Nos encarnados, Taarabt foi titular diante do Sp. Braga na posição ‘8’ e acabou por ser um dos melhores em campo. Com Gabriel recuperado de lesão, Bruno Lage tem mais uma (boa) dor de cabeça.