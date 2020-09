Taarabt treinou condicionado no relvado

Adel Taarabt subiu ontem ao relvado para fazer treino condicionado. O criativo marroquino sofreu uma lesão muscular sem gravidade numa virilha no desafio com o Famalicão (5-1), na última sexta-feira, e a recuperação para a receção ao Moreirense, amanhã, avizinha-se difícil. Jorge Jesus voltará a mexer no meio-campo encarnado. Depois de ter deixado Weigl de fora na estreia na Liga, o médio alemão volta a ter hipóteses de regressar, mas Pizzi é quem está mais perto de fazer dupla com Gabriel no sector intermediário. O ‘21’ foi testado na posição e tem rotinas de épocas anteriores. Durante a pré-temporada, JJ experimentou o internacional português nessa missão, até porque, já considerou, jogadores como Pizzi devem ser utilizados em posições interiores.