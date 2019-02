Taarabt voltou a jogar pelo Benfica três anos depois: análise à exibição do marroquino

#SLBenficaB | Tempo de intervalo no Caixa Futebol Campus, vai valendo o golo de Saponjic. pic.twitter.com/ueV35RM3SD — SL Benfica (@SLBenfica) February 24, 2019

Bruno Lage foi 'espreitar' prestação de Taarabt, Svilar... e não só

Adel Taarabt voltou a vestir a camisola do Benfica, mais de três anos depois da última presença numa partida das águias. O médio-ofensivo foi titular ao serviço da equipa B, na derrota caseira ( 1-2 ) com o Cova da Piedade, saindo apenas aos 81 minutos.Atuando no meio-campo, o internacional marroquino ensaiou duas ou três arrancadas interessantes, que motivaram aplausos do público no Seixal. Aliás, Taarabt foi bastante incentivado, pese o facto de nunca ter envergado a camisola da formação principal do Benfica e de não representar a equipa B desde janeiro de 2016, sendo substituído debaixo de muitas palmas.Acusando alguma falta de ritmo, revelou ainda pouco entrosamento com os colegas, um dado natural. O jogador, de 29 anos, esteve ainda no lance do único golo encarnado, ao abrir em Frimpong na esquerda, que cruzou para Saponjic cabecear certeiro.O treinador do Benfica assistiu ao encontro no Seixal, certamente aproveitando para ver também Svilar, que foi titular. Recorde-se que Taarabt foi chamado ao treino da equipa principal a meio da semana, antes da receção ao Galatasaray, um facto de Bruno Lage explicou na altura."Eu não o conhecia, ouvia algumas histórias sobre o passado dele, mas o que eu vi foi sempre um indivíduo que treinou sempre muito bem, com uma intensidade que eu gosto, desde o 1º dia. Se não foi utilizado na equipa B era porque não fazia sentido, tínhamos o Jota, Willock... Há sete meses e com a minha subida à aquipa A, vejo o mesmo Taarabt a treinar todos os dias com a intensidade que eu gosto. Temos de olhar para ele, ver e perceber se merece uma segunda ou terceira oportunidade: se treina há sete meses com a mesma intensidade é porque alguma coisa mudou e vamos ver se a oportunidade é criada e se a agarra de vez para fazer carreira de acordo com o seu potencial", disse então o técnico.