Tabu na frente de ataque

Chiquinho e Vinícius têm sido aposta na frente de ataque e o rendimento está a agradar a Bruno Lage. Teoricamente, será esta a dupla com o Lyon mas há várias condicionantes a ter em conta, desde logo o ‘miniciclo’ de jogos e a questão estratégica para hoje. Em conferência de imprensa, o técnico não desfez o tabu. "Ainda estamos a 24 horas do encontro, ainda há diversas situações a avaliar. Os jogadores estão preparados para executar a nossa estratégia para o jogo", começou por dizer Lage, que além de Chiquinho e Vinícius dispõe ainda de Seferovic e Raul de Tomas, que voltou à lista de convocados.

"Também depende daquilo que é este jogo, mas uma coisa é certa: todos os jogadores têm de ter rendimento. O rendimento conta muito e o lado estratégico também", insistiu.

O treinador admitiu que não gosta da palavra "rodar", mas tem efetuado gestão do plantel e agora, com os franceses, deverão existir algumas alterações. No meio-campo, porém, não há grandes dúvidas de que Florentino e Gabriel vão manter o lugar, até porque Samaris e Fejsa não viajaram com a equipa. Gedson ou Taarabt têm uma palavra a dizer, mas não é crível que o setubalense desfaça o duplo pivô.