Taça de campeão estará no sul do país a partir de 2.ª feira

A taça de campeão estará no sul do país na semana que vai entrar. Já amanhã, o troféu que simboliza o 37º título de campeão estará no Almada Fórum e na Casa do Benfica daquela localidade. Nesse mesmo dia, seguirá para Palmela e Sesimbra.

Nos dias seguintes, a taça estará em exposição em várias cidades do Alentejo e do Algarve, antes de ficar patente na zona da grande Lisboa. Por exemplo, a 10 de julho, estará na loja oficial do clube do Jardim do Regedor, antes de ‘visitar’ o NOS Alive. Depois, seguirá com a equipa para os EUA.

Denominada ‘37 on tour’, esta iniciativa decorrerá até setembro e permitirá que a taça de campeão seja vista pelos adeptos em 100 locais do país e do estrangeiro.