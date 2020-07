Taça de Portugal: Veríssimo bateu FC Porto num dos raros jogos pelo Benfica

Nélson Veríssimo enfrenta no sábado o mais importante jogo da sua curta carreira de treinador, a final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto, clube que derrotou num dos raros jogos na equipa principal dos encarnados.

Formado na Luz, Veríssimo, então com 18 anos, atuava na formação de juniores na temporada de 1995/96, mas teve a oportunidade de cumpriu três encontros na equipa principal, o suficiente para ter no currículo um triunfo face aos dragões.

No terceiro jogo consecutivo que disputou, o central ajudou o Benfica a bater o FC Porto por 2-1, em encontro da 27.ª jornada da Primeira Liga, disputado no Estádio da Luz, em Lisboa, em 23 de março de 1996.

Após ter sido titular, como lateral direito, face ao Desportivo de Chaves (2-0 na 25.ª ronda, a 9 de março de 1996) e no reduto do Leça (0-0 na 26.ª), o velho capitão Mário Wilson deixou Veríssimo fora do onze face aos portistas.

O treinador que tinha substituído bem cedo na época Artur Jorge escolheu um quarteto defensivo com Calado, Ricardo, Hélder e Pedro Henriques, à frente de Michel Preud'homme.

Os encarnados marcaram primeiro, aos 14 minutos, num penálti concretizado pelo brasileiro Valdo, o compatriota Emerson ainda restabeleceu a igualdade, aos 51 minutos, mas, volvido um minuto, João Pinto recolocou as águias no comando do marcador.

Mário Wilson lançou primeiro Edgar (72 minutos) e depois Marcelo (78), para, aos 83, colocar Veríssimo em campo, no lugar de Calado, numa altura em que a ordem era para defender e segurar os três pontos, o que foi conseguido.

Depois dos três jogos de 1995/96, o agora técnico só voltou a jogar mais uma vez na equipa principal do Benfica, na nona jornada do campeonato de 1996/97, época em que fazia parte do plantel do Alverca, então clube satélite dos encarnados.

O brasileiro Paulo Autuori chamou-o, porém, para a receção ao Boavista, da nona jornada, num embate que ficou marcado por arbitragem controversa de Isidoro Rodrigues.

O Benfica colocou-se em vantagem aos 30 minutos, pelo búlgaro Iliev, mas, aos 54, Hélder foi expulso por acumulação de amarelos, o que levou Autuori fazer entrar Veríssimo, para central, aos 61 minutos, por troca com o ponta de lança sueco Pringle.

Com 10 unidades, o Benfica conseguiu segurar a vantagem, mas, aos 80 minutos, o juiz viseense mostrou o vermelho direto a João Pinto, com Autori a ser igualmente expulso. Contra nove, o Boavista chegou ao empate (1-1), aos 85, por Jimmy.

Nessa época, em que cumpriu 20 jogos pelo Alverca (19 na Segunda Liga e um na Taça de Portugal), não mais jogou pelo Benfica, concluindo, assim, invicto o seu percurso na equipa principal: duas vitórias e dois empates, em quatro jogos, dois disputados como titular e outros tantos como suplente utilizado.

Curiosamente, nas duas épocas em que jogou no Benfica, as águias chegaram, como este ano, à final da Taça de Portugal, só que, ainda júnior, o central não foi opção no primeiro ano e, no segundo, jogou na competição pelo satélite Alverca.

Veríssimo não esteve, assim, no centro das emoções do triunfo face ao Sporting, por 3-1, em 1995/96, numa final manchada pela morte de um adepto 'leonino', atingido por um very light arremessado por um benfiquista.

Agora com 43 anos, o jovem técnico vai comandar, ainda invicto (quatro vitórias e um empate), o Benfica na final da Taça de Portugal, à procura do primeiro troféu na prova pelas águias, já que, há 24 anos, não cumpriu qualquer jogo na prova.

Benfica e FC Porto defrontam-se no sábado na final da 80.ª edição da Taça de Portugal em futebol, marcada para o Estádio Cidade de Coimbra, e para o Jamor, por culpa da pandemia de covid-19, que também inviabiliza a presença de público.