TAD confirma multa ao Benfica por críticas à arbitragem do FC Porto-Marítimo

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) indeferiu o recurso do Benfica, mantendo a multa aplicada às águias por parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol por críticas à arbitragem do jogo FC Porto-Marítimo (2-3), de 3 de outubro de 2020, referente à terceira jornada da Liga NOS. O clube da Luz já tinha sido condenado, em fevereiro, ao pagamento de 20.910 euros, e vê agora crescer o montante em 5.012 euros, por causa de custas processuais e taxas de arbitragem.





Na ‘News Benfica’ de 5 de outubro de 2020, os encarnados atiraram-se a uma suposta disparidade de critérios. "Parece que existem duas regras nesta Liga. Uma para todos os outros clubes, impondo-se respeito e à mínima situação admoestando e bem. Outra para o FC Porto, onde tudo é permitido, desde constantes insultos e pressão, além das sucessivas a matar como as de Pepe, que beneficia de uma impunidade subserviente dos árbitros que os deveria envergonhar. Só falta mesmo voltar aos tempos das fugas em corrida dos árbitros e perseguições dos jogadores do FC Porto perante a complacência de todos", escreveram as águias na publicação.