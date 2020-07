TAD suspende castigo de dois jogos de interdição ao Benfica

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) suspendeu o castigo de dois jogos de interdição ao Benfica depois de os encarnados terem avançado com uma providência cautelar para suspender os efeitos da sanção aplicada por apoio a claques não legalizadas. A FPF não contestou a suspensão, segundo apurou Record.





Em causa está o jogo com o Sp. Braga, disputado a 18 de dezembro do ano passado, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, em que a secção não profissional do Conselho de Disciplina (CD) considerou provado que houve concessão de apoios e facilidades a No Name Boys e Diabos Vermelhos.As águias recordam, aliás, uma decisão recente do TAD, que anulou cinco jogos de interdição, alegando que o CD não tem competência para se pronunciar nestas matérias, algo que é exclusivo do IPDJ. Algo que o órgão federativo contesta, ao abrigo da Lei 39/2009.Além dos dois jogos de interdição, os encarnados foram também condenados ao pagamento de uma multa de 1.020 euros.