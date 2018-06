Tal como Record tinha adiantado, o Besiktas não acionou a cláusula de compra de Talisca, fixada em 21 milhões de euros, e por isso mesmo tem via aberta para negociar com o Liverpool. Neste momento, o médio brasileiro, de 24 anos, só espera mesmo que os reds se ‘cheguem à frente’ com uma proposta concreta.

Com o emblema turco a sair de cena, a SAD liderada por Luís Filipe Vieira pode, agora, tentar garantir um encaixe financeiro superior aos 21 milhões. Recentemente, também a Roma demonstrou publicamente interesse no jogador, que tem contrato com o Benfica até 2021.