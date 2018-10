Talisca despede-se do Benfica com mensagem emocionada: «Aprendi que os erros existem»

Os negócios que tornaram Talisca num dos maiores encaixes de sempre do Benfica



Talisca publicou este sábado no Instagram uma mensagem de despedida do Benfica, um dia depois do clube da Luz ter oficializado a venda do brasileiro ao Guangzhou por 19 milhões de euros.O médio, de 24 anos, diz que aprendeu que "os erros existem", mas também o "perdão e a humildade". "As relações duram o tempo que for necessário para serem inesquecíveis. Com o Benfica foi assim. Cheguei, aprendi, cresci, sonhei, realizei, errei, acertei. Acima de tudo, vivi.", escreveu no Instagram, desejando todo o sucesso ao clube da Luz e terminando a mensagem com um "valeu, Benfica!""Aprendi que tudo na vida tem um sentido e um motivo de ser. Aprendi que os erros existem e sempre vão existir, mas Deus sempre vai amparar aquele que reconhece, aprende e segue adiante digna e honestamente. A vida me ensinou também o dom do perdão e da humildade. Entendi nesse pouco tempo aqui na terra que as relações duram o tempo que for necessário para serem inesquecíveis. Com o Benfica foi assim. Cheguei, aprendi, cresci, sonhei, realizei, errei, acertei. Acima de tudo, vivi. É isso que sempre levarei. Tudo o que passamos juntos. Eu e os adeptos, diretoria, funcionários, comissões técnicas e jogadores. Sou grato por tudo. Pra sempre! Desejo todo sucesso a esse clube gigante! Valeu, Benfica!"









Talisca chegou ao Benfica em 2014/15, tendo permanecido na Luz duas temporadas, antes de rumar à Turquia para representar o Besiktas, por empréstimo. Ao serviço dos encarnados conquistou dois campeonatos nacionais, duas taças da Liga e uma Supertaça.