Já de férias no Brasil, após se ter despedido do Besiktas, Talisca abriu o jogo sobre o futuro, deixando claro qual o destino que prefere. "Inglaterra. Pelos adeptos e por ser um espectáculo. Todos os jogos são emocionantes e eu gosto disso", afirmou o médio, de 24 anos, ao diário ‘Correio’.

Questionado sobre o interesse de Manchester United e Liverpool, preferiu manter-se em silêncio. "Há interesse desses clubes, mas não está nada certo. Não acordei nada com nenhum clube. Não posso falar sobre as negociações", atirou. Record sabe, no entanto, que os red devils de José Mourinho não vão fazer qualquer proposta pelo médio.

