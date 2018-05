O Besiktas tem até final deste mês para exercer a opção de compra por Talisca no valor de 21 de milhões de euros – 4 milhões já foram pagos na altura do empréstimo – mas, segundo a imprensa brasileira, o médio já se vai preparando para mudar de ares, neste caso... para a Roma.De acordo com os diários transalpinos, o internacional canarinho dá primazia a disputar a Champions, cenário que não terá oportunidade de cumprir caso siga no emblema da Istambul, que terá de disputar a 2ª pré-eliminatória da próxima edição da Liga Europa. Entretanto, em Inglaterra, é o Everton que continua atento ao desenrolar da situação.