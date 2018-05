O prazo para o Besiktas acionar a cláusula de compra de Talisca, fixada em 21 milhões de euros, termina hoje, mas é certo que o emblema turco não vai avançar para a contratação do médio. Desta forma, o Liverpool, que tem sido apontado com insistência como provável destino do jogador canarinho, de 24 anos, tem via aberta para negociar diretamente com o Benfica.

A SAD encarnada, refira-se, vai aproveitar o facto de o Besiktas se ter afastado para subir o valor pedido por Talisca. Apesar de o atacante não ter sido chamado por Tite para representar o Brasil no Mundial, os encarnados acreditam que as duas boas épocas que realizou na Turquia – 36 golos em 79 jogos – são suficientes para garantir um bom encaixe.

