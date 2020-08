Tarjas de contestação a Vieira nas imediações do Estádio da Luz

Várias tarjas foram esta noite colocadas nas imediações do Estádio da Luz com mensagens de contestação dirigidas ao presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.





Incursão de benfiquistas na noite fora do Estádio Da Luz pra protestar contra a gerência do clube pic.twitter.com/qX30CJbMaf — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 13, 2020

"Pior que emblema dourado? Só presidente com cartão de sócio roubado" e "Presidente sem debater. O que tem a temer?" foram algumas das frases exibidas. O jornalista italiano Tancredi Palmeri, que está em Lisboa a acompanhar a final-8 da Liga dos Campeões, fotografou as tarjas e divulgou as imagens na conta pessoal do Twitter.