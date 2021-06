TAS reduz multas da FIFA ao Benfica por dupla vendida a fundo

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS, no original), de Lausanne, reduziu em um terço a multa a pagar pelo Benfica à FIFA, pela partilha dos passes de André Gomes e Rodrigo com a Meriton, fundo de Peter Lim, por 45 milhões de euros. Como pode ler-se no acórdão do painel de juízes, os encarnados terão de desembolsar 25 mil francos suíços (22,8 mil euros) por cada um. A FIFA havia fixado a coima nos 75 mil francos (68,4 mil euros).

Em causa está a venda dos direitos económicos do médio (15 M€) e do avançado (30 M€) ao fundo liderado pelo magnata de Singapura, negócio comunicado pelo Benfica à CMVM a 31 de janeiro de 2014. Em 2015, seria proibida a partilha de passes.

A primeira decisão da FIFA remonta a março de 2018. O Benfica recorreu para o Comité de Apelo daquele organismo, que em abril de 2019 manteve o castigo. O tribunal sediado na Suíça deliberou, em maio passado, baixar o valor, considerando que as multas eram “manifestamente desproporcionais”. Além disso, no acórdão pode ler-se que as cláusulas não conferiam poder à Meriton para interferir nas decisões da SAD relativamente aos dois jogadores e que, à data do acordo, não havia suficiente informação legal.