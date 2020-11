Técnico de equipamentos do Benfica suspenso 23 dias: «Vocês são lixo»

João Valentim, técnico de equipamentos do Benfica, foi suspenso pelo período de 23 dias e condenado a pagar uma multa de 3825 euros, depois de ter sido expulso do banco de suplentes, na partida frente ao Sp. Braga, no domingo.





De acordo com o comunicado do Conselho de Disciplina da FPF, na base desta pena estão palavras injuriosas para com um elemento da equipa de arbitragem, liderada por Artur Soares Dias. "Eles (jogadores do Sp. Braga) gozam convosco. Vocês são lixo", terá ficado registado no relatório do árbitro que dirigiu o encontro.Recorde-se que a expulsão aconteceu já no período de descontos desse encontro, numa altura em que o Benfica procurava chegar ao empate, o que acabou por não se verificar.