Técnico do Rayo Vallecano sobre De Tomas: «Não joga? Se for preciso vou buscá-lo de carro»

Raul de Tomas chegou ao Benfica no último verão como a segunda contratação mais cara do clube da Luz, que pagou 20 milhões de euros ao Real Madrid pelo avançado espanhol. Contudo, RDT não tem sido opção constante do técnico Bruno Lage e até tem estado afastado das últimas convocatórias, somando até ao momento 16 jogos oficiais e dois golos marcados.

Depois de a imprensa espanhola ter avançado um possível regresso do jogador ao país vizinho, o treinador do Rayo Vallecano, antigo clube de Raul de Tomas, onde esteve cedido pelo Real Madrid na época transata, assumiu esta sexta-feira que não se importava de voltar a contar com os serviços do jogador.



«RDT não joga? Deixem-no vir para aqui. Se for preciso vou buscá-lo de carro», afirmou Paco Jémez, em conferência de imprensa de antevisão à visita do Rayo ao Las Palmas, referente à 21.ª jornada da 2.ª Liga espanhola.