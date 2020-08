Tem uma camisola do Benfica com o nome de Cavani? Marisqueira oferece refeição à borla

À boleia de toda a novela gerada em torno da possível contratação de Edinson Cavani por parte do Benfica, um negócio que entretanto já caiu por terra, uma marisqueira da capital portuguesa decidiu tentar atenuar um pouco o 'desgosto' aos fãs do Benfica, oferecendo-lhes este sábado a possibilidade de terem direito a uma oferta caso surjam no estabelecimento com uma camisola com o nome do avançado uruguaio.









Segundo a publicação do espaço de restauração em causa, todos aqueles que surgirem este sábado com uma camisola de Cavani irão receber a oferta da primeira rodada de bebidas, sendo que a oferta sobe de nível caso essa camisola seja do clube da Luz. Aí, garante o referido restaurante, será oferecido um prato especial de marisco para o jantar...