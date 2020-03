Teste de Fejsa à Covid-19 deu negativo

Fejsa não é um dos 15 elementos do Alavés que se encontram infetados com Coronavírus, confirmou o Record, depois da notícia ter sido avançada pela Rádio Renascença.





O médio, que se encontra cedido pelo Benfica ao clube espanhol, efetuou um teste no início da semana, no qual ficou a saber que não se encontrava infetado com o vírus, ainda que a Covid-19 tenha atacado em força no seio do emblema do País Basco, para onde o jogador se transferiu em janeiro.