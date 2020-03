Teste de Pedrinho ao coronavírus deu negativo

O médio Pedrinho não está com coronavírus. O jogador, que esteve na semana passada em portugal para assinar pelo Benfica, soube esta terça-feira que o teste que realizou deu negativo.





O jogador, de 21 anos, com contrato que o ligará aos encarnados a partir de 1 de julho próximo, regressou ao Brasil, com o objetivo de representar o Corinthians no Paulistão, no entanto a prova também já foi suspensa.