Testes todos negativos

Mais de uma centena de elementos foram na última quarta-feira testados à Covid-19 no Benfica Campus, todos com resultado negativo. A documentação foi chegando gradualmente e havia a expectativa de que o lote de sete miúdos já pudesse ontem começar a treinar no ‘quartel-general’. No entanto, uma vez que os resultados não chegaram em tempo útil – leia-se, cerca das 08h00, de forma a permitir notificar os atletas e confirmar as respetivas presenças no treino matinal –, os responsáveis encarnados decidiram não arriscar e avisaram desde logo João Ferreira, Morato, Rafael Brito, Paulo Bernardo, Tiago Dantas, Tiago Araújo e Gonçalo Ramos de que, à partida, começam a trabalhar apenas hoje. O mais tardar, o lote junta-se ao trabalho individual segunda-feira, altura em que está previsto o regresso aos treinos de conjunto.