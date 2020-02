'The Guardian' rendido a Taarabt: «Ninguém lhe chamaria médio defensivo... nem ele mesmo!»

A temporada que Adel Taarabt está a realizar no Benfica está a impressionar os adeptos do Benfica, especialmente pela sua regularidade e pela entrega demonstrada, mas também já está a levar a imprensa inglesa a render-se àquilo que o marroquino, com passagens por Tottenham e QPR, vem fazendo por terras portuguesas. Depois de na semana passada ter sido o site 'SPORTbible' a enaltecê-lo , este sábado é a vez do prestigiado 'The Guardian' destacá-lo, num artigo com o título "regresso de Taarabt: como Adel se reinventou no Benfica".O jornal inglês não explica qual a receita utilizada nesta transformação, é certo, mas de certa forma mostra-se impressionado pelo facto de o marroquino se ter tornado num jogador de equipa. "Poderiam chamar-lhe muitas coisas. (...) Mas ninguém se atreveria a chamá-lo de médio defensivo, nem mesmo ele", escreve o referido jornal, que até recorda umas declarações do próprio Taarabt há alguns anos, quando após ser criticado por Harry Redknapp deu uma resposta bem 'picante': "Talvez espere mais entradas e recuperações da minha parte. Não sou esse tipo de jogador"."A questão é que nesta temporada é esse mesmo o tipo de jogador em que Taarabt se tornou. E aos 30 anos está a jogar o melhor futebol da sua vida: um médio combativo todo o terreno, a recuperar e lutar por bolas, a gritar e a dar indicações aos colegas e, sim, por vezes a fintar adversários. Alguns dos truques antigos ainda lá estão, mas a transformação de Taarabt é algo de assinalar", escreve o jornal, que vê a passagem pelo Génova como um primeiro sinal dessa mudança.Mas ainda mais decisivo acabou por ser o papel de Bruno Lage - "foi determinante no seu ressurgimento" -, levando o marroquino a ser agora um elemento chave de uma equipa que mais logo, pelas 20h30, jogará diante do FC Porto num jogo que poderá decidir o título. "Haverá sempre a sensação de que o Taarabt poderia ter sido muito mais, mas com a sua chegada ao Clássico desta noite devemos simplesmente desfrutar dele como ele é: um jogador de futebol de rua a tentar enquadrar-se num grande palco", conclui o texto do jornal inglês.