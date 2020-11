Tiago Araújo cumpriu "um sonho"

Tiago Araújo fez ontem a estreia com a equipa principal do Benfica e assume que cumpriu um dos grandes objetivos que tinha. "Um dos meus sonhos já foi realizado! Já me estreei pela equipa principal do Benfica e estou tão feliz por isso. Vou sempre lembrar-me deste dia e prometo dar sempre o meu melhor dentro do campo", escreveu o jovem, de 19 anos, nas redes sociais, após o final do encontro.





O jovem que, tal como Record deu conta, foi recentemente promovido à equipa principal, seria lançado apenas aos 68 minutos, tendo entrado para o lugar do colega Gonçalo Ramos.