Jovem do Benfica comparado a Futre: «Já vi alguns vídeos, fico muito lisonjeado»

Tiago Araújo mostrou-se orgulhoso por o compararem a Paulo Futre, extremo que representou o Benfica na temporada 1992/93. Contudo, o extremo português de 19 anos garantiu que já viu o antigo internacional português jogar através da Internet.





"Já vi alguns vídeos dele. Fico muito lisonjeado quando me fazem essa comparação. Foi um grande jogador. Gosto muito quando me dizem isso. Semelhanças no estilo? Sim, acho que sim", vincou em declarações à BTV."Neste momento é o Messi. Olhava muito para o Ronaldo mas comecei a ver o Messi de outra maneira. Vejo muito o Messi mas como referência, pelas minhas capacidades, também vejo o Gareth Bale. ""Jogar a extremo ou a defesa esquerdo acaba por ser igual. ""É o chamado CFT de Braga. Estive lá dois anos e pediram-me para vir para o Benfica. Fiquei a viver no Benfica Campus até ao ano passado."