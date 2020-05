Tiago Araújo: «Quem me impressionou mais foi o Taarabt»

Tiago Araújo foi um de oito jogadores que foram chamados por Bruno Lage para cumprir a reta final da temporada na companhia do plantel principal. Esse facto deixou o extremo português de apenas 19 anos "um bocadinho surpreendido".





Treinos da 1ª equipa



"O ritmo acaba por ser diferente. São profissionais e têm mais experiência, o contexto para a nossa evolução é excelente. "



Quem impressiona mais na equipa principal







Qual é arma principal no jogo de Tiago Araújo?



"Fiquei um bocadinho surpreendido com a chamada, confesso que não estava assim à espera. Fiquei muito contente e estou a aproveitar o máximo que posso. Já tinha feito uns treinos com a equipa principal", reiterou em declarações à BTV."Foi no ano passado. Fiquei com a emoção à flor da pele, fiquei muito contente e também um pouco nervoso porque ia treinar com eles. Mas muito feliz, como é óbvio.""Fui muito bem recebido, eles acolhem os jogadores muito bem. Dou-me muito bem com toda a gente."