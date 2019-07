Tiago Dantas: «Bruno Lage sabe o que posso dar à equipa»

Tiago Dantas, médio de 18 anos que integra a pré-temporada do Benfica, falou esta quarta-feira aos jornalistas ao lado de Gabriel , no primeiro dia de treinos dos encarnados. O jogador considerou João Félix um exemplo e disse estar pronto para qualquer oportunidade que lhe seja concedida por Bruno Lage."Gosto de ter a bola, fazer a equipa jogar. O míster já me conhece, trabalhei seis meses com ele na última época, sabe o meu valor e o que posso dar à equipa.""Sim, é mais um produto da formação do Benfica, um exemplo para mim e para todos nós.""São muitos anos a vestir a mesma camisola, o Benfica é um clube que sempre adorei e admirei, sempre fui ao estádio com o meu pai. Agora estar aqui é uma sensação incrível.""Estaríamos motivados de qualquer maneira por fazer parte da equipa principal. Bruno Lage ter apostado nos jovens, para nós é muito bom. Vamos fazer o nosso trabalho e esperar que tudo corra bem."