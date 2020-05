Tiago Dantas: da entrada em campo com Miccoli e Saviola ao sonho de ser campeão pelo Benfica

Tiago Dantas tem Xavi como referência principal, o antigo médio do Barcelona e agora treinador mas há outros jogadores que tem debaixo de olho.





"Tenho várias referências. O jogador que sempre segui e idolatrei foi o Xavi, antigo jogador do Barcelona e hoje treinador. Tenho agora várias referências como o Thiago Alcântara, o Modric e esse tipo de jogadores", explicou em declarações à BTV."Sim, é verdade, ainda há bem pouco tempo passei lá para ver como é que estava mas estava tudo fechado por causa da quarentena. Cheguei com quatro anos ao Benfica, são muitos anos.""É mais um motivo de orgulho. Cheguei a entrar em campo com jogadores como o Miccoli e o Saviola, por exemplo. Eram jogadores que olhava para eles e dizia que um dia queria chegar onde eles estão. Ter o privilégio de treinar na equipa principal é um orgulho enorme e espero continuar a fazê-lo. ""Lá em casa temos um campozinho e sempre que podemos vamos lá jogar. Também tenho um irmão pequeno de sete anos e jogamos lá os três. Ele já jogou nas escolas do Benfica. Gostamos muito de jogar futebol.""Eu quero muito ser campeão pelo Benfica, nunca escondi ou menti sobre isso. É um objetivo que tenho na minha cabeça e com certeza um dia irei realizá-lo."