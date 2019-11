Tiago Dantas: «Dou-me muito bem com o Pizzi e com o Chiquinho»

Tiago Dantas vai mostrando valor pela equipa B do Benfica e também pelos juniores, na UEFA Youth League. O médio de 18 anos falou do futuro nas águias em entrevista ao "jornal Benfica" e garantiu que não se compara com ninguém.Vou fazendo o meu caminho e o meu trabalho. Não temos de comparar jogadores e achar que, se uns já lá chegaram, os outros têm de lá chegar nesse ano ou no ano a seguir. Não penso dessa maneira e quando surgir a oportunidade, se surgir, estarei cá para a tentar agarrar.Foi uma surpresa a maneira como fomos recebidos pelos adeptos. Chegávamos aos estádios e estavam sempre muito bem compostos, com milhares de benfiquistas. Essa realidade é algo que os jogadores da equipa principal têm bem presente e até na equipa B [os jogadores o têm].Dou-me muito bem com o Pizzi e com o Chiquinho. Sempre que tenho a oportunidade de treinar pela equipa principal, trocamos algumas impressões. Foram as pessoas com quem me dei melhor.É uma época de transição complicada para nós na equipa B até porque muitos jogadores que faziam parte do plantel subiram para a equipa A ou saíram do clube. O nosso plantel é muito jovem, com atletas que vieram dos sub-23 e dos juniores. Estamos ainda a criar ligações, mas vamos conseguir alcançar os nossos objetivos.