Tiago Dantas estreia-se aos 18 anos na equipa principal do Benfica

O jogo com o V. Setúbal ficará para sempre marcado na carreira de Tiago Dantas. O jovem médio, de apenas 18 anos, estreou-se pela principal equipa do Benfica ao ser lançado por Bruno Lage aos 85 minutos, substituindo Jota, outro produto da formação do Seixal.





Para além de Tiago Dantas, também Morato estreou-se este sábado pela equipa principal encarnada e logo com estatuto de titular.