Tiago Dantas impressionou o treinador do Bayern Munique

Tiago Dantas foi ontem oficializado como reforço do Bayern Munique até final da época. O médio, de 19 anos, há muito que estava na mira do técnico dos bávaros. À Sport TV, José Boto, responsável pela prospeção do Shakhtar, revelou que Hansi Flick viu o jovem há 6 anos pela primeira vez, num torneio de formação, e ficou encantado, mantendo-o debaixo de olho.

Os campeões europeus, que ficam com opção de compra de 8 milhões de euros, explicaram que Dantas vai começar a jogar na equipa de reservas, na 3ª Divisão, para se adaptar à nova realidade. No entanto, estará no radar do treinador do Bayern.

Dantas viajou ontem à tarde para Munique, acompanhado pelo seu representante, Diogo Correia Henriques, da Sportsbloom. Abordado pelos jornalistas, o jogador disse que estava impedido de falar.

Depois de ter efetuado toda a formação no clube da Luz, Dantas procurou encontrar uma solução para a carreira, ao saber que não teria espaço na equipa principal das águias esta época. Assim, perante o interesse do Bayern, a SAD do Benfica acedeu a emprestá-lo, até porque não estava a ser titular na equipa B. O futebolista, que renovou até 2025, já tinha despertado o interesse do Borussia Dortmund, como Record noticiou em junho passado.